المالكي: تفاهمات بإتجاه تشكيل الكتلة الأكبر

المفوضية تحدد موعداً للطعن بنتائج العد والفرز اليدوي

بغداد – صباح الخالدي

حددت مفوضية الانتخابات اليوم الاحد موعدا للطعن بنتائج العد والفرز اليدوي التي اعلن عنها الخميس الماضي . وقال الناطق الرسمي بأسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان امس إن (مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين يستقبل الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي اعلن عنها الاسبوع الماضي)، واضاف ان (المجلس يستقبل الطعون ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام وحسب القوانين والاجراءات المتبعة بشأن هذا الموضوع). . وكشفت النتائج الأخيرة عن تغيير فوز تحالف سائرون يليه تحالف الفتح باضافة مقعد واحد وكذلك تغيير ستة فائزين جدد، خمسة منهم مرشحون في داخل القوائم ذاتها كما بقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدًا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي 21 مقعداً وقائمة الحكمة 19 مقعدًا. وبرغم من إعادة فرز الأصوات بسبب ثغرات في عمليات الفرز الالكترونية وشبهات بالتلاعب لم تؤد الى تغيير جذري في النتائج . بدوره ، لوح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اللجوء لخيار المعارضة في حال تجاهل مطالبه بشأن تصحيح مسار العملية السياسية . واعلن الصدر في بيان عن (اللجوء الى المعارضة السياسية في حال عدم الاستجابة الى أربعين مطلبا قدمها بهدف تأمين سير العملية السياسية في الاتجاه الصحيح من بينها إبعاد المحاصصة الطائفية ومحاربة الفاسدين وعدم تولي المسؤولين السابقين مناصب جديدة وكذلك إقصاء مزدوجي الجنسية من المناصب). الى ذلك توقع عضو الائتلاف ذاته محمد الصيهود بأن تكون الحكومة المقبلة ضعيفة ومبنية على المحاصصة والتزوير.وقال الصيهود في تصريح امس إن (قرار مجلس المفوضين بنتائج العد والفرز اليدوي كان متوقعا كونها مضت باتجاه التسوية بعد أن ذهبت الى عد وفرز بعض المحطات رغم أن تعديل القانون كان واضحا وأوجب العد والفرز الشامل)، وأضاف أن (وجود مطابقة في بغداد بنسبة 99 بالمئة ومطابقة في كركوك بنسبة مئة بالمئة هو أمر لايصدقه العقل والمنطق بعد حريق مخازن الرصافة من جهة والشكاوى الثابتة والواضحة وبالادلة على التزوير الذي جرى في كركوك من جهة اخرى).

في غضون ذلك كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن وجود تفاهمات مع الكثير من القوى السياسية لتشكيل الكتلة الكبرى ضمن الفضاء الوطني .وقال المالكي خلال اجتماع ضم أعضاء الائتلاف والمرشحين الفائزين في الانتخابات انه (تم تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وما أفرزته نتائج الانتخابات ولاسيما بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي)، مؤكدا (وجود تفاهم جدي مع الكثير من القوى الوطنية بهدف بلورة المواقف تمهيدا للانتقال الى الخطوات الدستورية الاخرى المتعلقة بتشكيل الكتلة الكبرى ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى). واستغرب الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي المرجعية من المطالبين بفصل الدين عن السياسة .وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع تويتر انه (من عجائب العراق ان فيه اشخاص يطالبون بفصل الدين عن السياسة، وفي نفس الوقت يطالبون المرجعية الدينية بدور اقوى في احداث البلد السياسية). وعلى الصعيد نفسه حذر بطريك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال مار لويس روفائيل الاول ساكو من تجاهل خطاب المرجعية في تشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب . وقال ساكو في تصريح امس ان (معايير المرجعية في اختيار رئيس الوزراء ضرورية للمرحلة المقبلة في النهوض بالبلد أمنياً وخدمياً وبناء مؤسسات الدولة والانتعاش الاقتصادي والزراعي والصناعي)، مؤكدا (نحتاج الى اصلاح وبناء دولة على أسس سليمة وفق الدستور والقوانين النافذة)، مشددا على (ضرورة تشكيل حكومة مقبولة إئتلافية وتعمل على تنظيم انتخابات أكثر شفافية واختيار مفوضية انتخابات واضحة وليس بانتماءات طائفية وقومية) بحسب قوله، وتابع (ما نريده حكومة تكنوقراط تتميز بالانجاز وليس مجرد أسماء وعناوين).