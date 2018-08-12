بالفيديو .. رونالدو يتألق ويسجل أول أهدافه بقميص يوفنتوس

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الأول بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، وذلك في مباراة ودية أمام 5 آلاف متفرج بمدينة تورينو الإيطالية.

وجمعت المباراة الفريق الأول ليوفنتوس بالفريق الرديف “يوفنتوس ب” الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وهو تقليد دأب عليه النادي كل عام تحضيرًا للموسم الجديد.

وافتتح رونالدو صاحب الـ33 عامًا التسجيل ليوفنتوس بعد 8 دقائق فقط، بعدما انفرد بالحارس وأسكن الكرة الشباك.

ومن المرتقب أن يخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى في الدوري الإيطالي أمام كييفو فيرونا في 18 آب الجاري.