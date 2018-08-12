Posted on by

بالفيديو .. رونالدو يتألق ويسجل أول أهدافه بقميص يوفنتوس

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الأول بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، وذلك في مباراة ودية أمام 5 آلاف متفرج بمدينة تورينو الإيطالية.

وجمعت المباراة الفريق الأول ليوفنتوس بالفريق الرديف “يوفنتوس ب” الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وهو تقليد دأب عليه النادي كل عام تحضيرًا للموسم الجديد.

وافتتح رونالدو صاحب الـ33 عامًا التسجيل ليوفنتوس بعد 8 دقائق فقط، بعدما انفرد بالحارس وأسكن الكرة الشباك.

ومن المرتقب أن يخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى في الدوري الإيطالي أمام كييفو فيرونا في 18 آب الجاري.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close