بمشاركة العراق.. اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم يبدأ مهامه من جدة الليلة

تستضيف مدينة جدة مساء اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لاتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، والذي يشهد تعيين أمينه العامّ وانتخاب الرئيس، إضافة إلى اعتماد النظام الأساسي واللجان العاملة.

وستقوم الجمعية بتنصيب الرئيس المكلف حاليًا الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للفترة القادمة.

أما ما يخص النظام الأساسي، فإن أبرز ملامحه تتمثل في حالة تعيين الرئيس من غرب آسيا، أن نائبه سيكون من دول جنوب القارة.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد جنوب غرب آسيا (SWAFF) تأسس في شهر مايس الماضي ومقرّه في جدة بمبادرة من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، وقوبلت بمباركة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثم الاتحاد الآسيوي.

ويضمّ الاتحاد الجديد 13 دولة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وتنسيق إماراتي، بينما تضم عضويته بقية اتحادات المنطقة، وهي العراق، الكويت، البحرين، عمان، اليمن، الهند، باكستان، بنغلاديش، المالديف، سريلانكا، النيبال.