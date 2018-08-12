تغييرات تطال خمسة مدراء في دهوك

قررت حكومة اقليم كوردستان اجراء تغييرات في مناصب خمسة من المدراء العامين في محافظة دهوك بعد بقائهم في مناصبهم اربعة اعوام.

وقال رئيس مجلس محافظة دهوك فهيم عبدالله في تصريحات صحفية، ان قرار تسلم خمسة مدراء عامين جدد مناصبهم في دهوك وصل الى المحافظة، ومن المقرر ان ينفذ القرار خلال الايام القليلة المقبلة.

وكشف عبدالله عن اسماء المديرين العامين الجدد وقال ان كل من (ديار بحري مدير عام بلدية دهوك، وكوردو احسان مدير عام الاستثمار، وعمر علي مدير عام التربية، وشيراز حميد مدير عام الرعاية الاجتماعية، وزيان مصطفى مدير عام الشهداء والمؤنفلين) قد صدرت اوامرهم تعيينهم من قبل حكومة اقليم كوردستان.

وبشأن كيفية اختيار هؤلاء، اكد فهيم عبدالله انه لكل مديرية تم اختيار ثلاثة اسماء من قبل محافظ دهوك ارسلت الى المجلس وتم اقرار الاسماء من قبل المجلس وبعدها تم ارسالها الى مجلس الوزراء، وهناك تم اختيار اسم واحد من الاسماء المقترحة لكل منصب.