Posted on by

داعش تخطط للسيطرة على الاردن كممر للاستيلاء على الكعبة

خطة داعش سوريا والعراق لضرب الاردن واستهداف الجيش والامن بسلاسل تفجيرات

منظمة اقليمية تحذر من سلاسل تفجيرات لداعش بموسم الحج

بيان صحفى

قال مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودراسات الارهاب الدولى ان تنظيم داعش بسوريا رغم انحسار التنظيم وتحرير غالبية الاراضى السورية من التنظيم وانحسار نسبة الاراضى التى كان يسيطر عليها التنظيم بسوريا والعراق بعد خسائره الكبيرة بمعركة الرقة والموصل الا ان التنظيم لم يتلاشى بعد عملية السلط شمال الاردن

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان تنظيم داعش بدا يعد استيراتيجية جديدة اخطر بعد هزيمته بالعراق وسوريا وهى الاستيلاء على المملكة الاردنية الهاشمية بسبب موقعها الجغرافى المتوسط بين العراق وسوريا والسعودية وذلك تمهيدا لضرب السعودية بقوات داعشية ضخمة والاستيلاء على الكعبة التى تمثل قمة النفوذ الدينى لتنظيم داعش ولاعادة الاستيلاء على العراق والاراضى التى فقدها بالعراق وسوريا ايضا وتمهيدا لغزو شبه جزيرة سيناء المصرية

واضاف التقرير ان داعش تخطط لشن سلاسل من التفجيرات الدموية داخل الاردن وضرب كافة المؤسسات الامنية والعسكرية واستهداف قوات الامن والجيش الاردنى تمهيدا لتنفيذ تلك الخطة الرامية الى سيطرة داعش على الاردن

وحذر التقرير من تسلل عناصر داعش للسعودية خلال موسم الحج الحالى واقدامهم على ارتكاب تفجيرات تستهدف الحجاج بالمملكة السعودية وكذلك استهداف قوات الامن والجيش بالسعودية فى اطار مخطط يرمى لاضعاف المؤسسات الامنية والعسكرية وضربها قبل تنفيذ اى مخططات للاستيلاء على الاراضى داخل الاردن والسعودية والعراق ومصر

واكد التقرير ان التنظيم الارهابى يعتبر الاردن الممر للسيطرة على السعودية الكويت والبحرين والامارات وسيناء والاراضى التى فقدها بالعراق وسوريا حال سيطرته على المملكة الاردنية

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close