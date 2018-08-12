داعش تخطط للسيطرة على الاردن كممر للاستيلاء على الكعبة

خطة داعش سوريا والعراق لضرب الاردن واستهداف الجيش والامن بسلاسل تفجيرات

منظمة اقليمية تحذر من سلاسل تفجيرات لداعش بموسم الحج

بيان صحفى

قال مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودراسات الارهاب الدولى ان تنظيم داعش بسوريا رغم انحسار التنظيم وتحرير غالبية الاراضى السورية من التنظيم وانحسار نسبة الاراضى التى كان يسيطر عليها التنظيم بسوريا والعراق بعد خسائره الكبيرة بمعركة الرقة والموصل الا ان التنظيم لم يتلاشى بعد عملية السلط شمال الاردن

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان تنظيم داعش بدا يعد استيراتيجية جديدة اخطر بعد هزيمته بالعراق وسوريا وهى الاستيلاء على المملكة الاردنية الهاشمية بسبب موقعها الجغرافى المتوسط بين العراق وسوريا والسعودية وذلك تمهيدا لضرب السعودية بقوات داعشية ضخمة والاستيلاء على الكعبة التى تمثل قمة النفوذ الدينى لتنظيم داعش ولاعادة الاستيلاء على العراق والاراضى التى فقدها بالعراق وسوريا ايضا وتمهيدا لغزو شبه جزيرة سيناء المصرية

واضاف التقرير ان داعش تخطط لشن سلاسل من التفجيرات الدموية داخل الاردن وضرب كافة المؤسسات الامنية والعسكرية واستهداف قوات الامن والجيش الاردنى تمهيدا لتنفيذ تلك الخطة الرامية الى سيطرة داعش على الاردن

وحذر التقرير من تسلل عناصر داعش للسعودية خلال موسم الحج الحالى واقدامهم على ارتكاب تفجيرات تستهدف الحجاج بالمملكة السعودية وكذلك استهداف قوات الامن والجيش بالسعودية فى اطار مخطط يرمى لاضعاف المؤسسات الامنية والعسكرية وضربها قبل تنفيذ اى مخططات للاستيلاء على الاراضى داخل الاردن والسعودية والعراق ومصر

واكد التقرير ان التنظيم الارهابى يعتبر الاردن الممر للسيطرة على السعودية الكويت والبحرين والامارات وسيناء والاراضى التى فقدها بالعراق وسوريا حال سيطرته على المملكة الاردنية