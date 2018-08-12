Posted on by

زيارة مفاجئة للعبادي الى دولتين تتعرضان لعقوبات امريكية

كشف أعلن مسؤول عراقي، اليوم السبت، ان رئيس الوزراء ​العراقي ​حيدر العبادي​ سيزور كلا من ​طهران​ و​انقرة​، الحليفين الاقتصاديين اللذين يتعرضان لعقوبات اميركية جديدة.

وذكر المسؤول العراقي لفرانس برس ان “العبادي سيتوجه الثلاثاء الى ​تركيا​، والاربعاء الى ​ايران​ لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين”.

وكان العبادي اعلن الثلاثاء ان العراق مضطر الى التزام العقوبات الأميركية على ​إيران​ رغم عدم تعاطفه معها، مذكرا بان بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاماً.

يشار الى ان تصريحات العبادي واجهت انتقادات من احزاب شيعية عديدة، ولاسيما تلك التي تملك فصائل في الحشد الشعبي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close