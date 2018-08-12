زيارة مفاجئة للعبادي الى دولتين تتعرضان لعقوبات امريكية

كشف أعلن مسؤول عراقي، اليوم السبت، ان رئيس الوزراء ​العراقي ​حيدر العبادي​ سيزور كلا من ​طهران​ و​انقرة​، الحليفين الاقتصاديين اللذين يتعرضان لعقوبات اميركية جديدة.

وذكر المسؤول العراقي لفرانس برس ان “العبادي سيتوجه الثلاثاء الى ​تركيا​، والاربعاء الى ​ايران​ لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين”.

وكان العبادي اعلن الثلاثاء ان العراق مضطر الى التزام العقوبات الأميركية على ​إيران​ رغم عدم تعاطفه معها، مذكرا بان بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاماً.

يشار الى ان تصريحات العبادي واجهت انتقادات من احزاب شيعية عديدة، ولاسيما تلك التي تملك فصائل في الحشد الشعبي.