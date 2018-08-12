سائرون يكشف آخر مستجدات التحالفات وتشكيل “الكتلة الأكبر”

قال القيادي في تحالف سائرون وسكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، اليوم السبت، ان قرب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيدفع الكتل الفائزة للاسراع في “حسم مواقفها”.

واوضح فهمي “سيبدأ سريان التوقيتات الدستورية، ما يدفع الكتل الفائزة لتكثيف اتصالاتها ولقاءاتها بشأن تشكيل الكتلة الأكبر لكن حتى هذه اللحظة لم تتشكل تحالفات راسخة تؤسس للكتلة الأكبر”.

وتابع فهمي ان “موقف تحالف سائرون واضح، اذ حددت النقاط الأربعين التي وردت في بيان مقتدى الصدر، وثمة نقاط غير قابلة للتفاوض لانها تحدد طبيعة البرنامج الحكومي وهويته”.

وأفاد بأن “هناك اتفاقاً مع تيار الحكمة ومع الوطنية ومشتركات مع النصر، فيما تشير الفتح الى وجود مشتركات بين تصورات ورؤى متقاربة جدا بينها وبين سائرون”، مشيرا الى ان “المداولات ستتسارع خلال الأيام القادمة من اجل حسم المواقف بشأن التحالفات، “كضرورة نبذ نهج المحاصصة، ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين ولاسيما كبارهم للقضاء، والشروع بإصلاحات في البناء الاداري والمؤسسي للدولة، واعتماد علاقات متوازنة مع دول العالم ودوّل الجوار تقوم على أساس الاحترام المتبادل للسيادة وللمصالح الوطنية لكل دولة”.