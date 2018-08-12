طالباني: مشاكل كوردستان في طريقها للحل ومستمرون بالاصلاحات

اكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاحد، ان افتتاح جامعة قيوان سيسهم بشكل كبير في تطوير قطاع التعليم العالي في اقليم كوردستان.

وقال طالباني خلال مراسم افتتاح جامعة قيوان الدولية في مدينة السليمانية ان “الاصلاح في قطاع التعليم والجامعات عمل طويل ومشروع استراتيجي مستمر وهو من اولويات عمل الحكومة، وانا شخصيا اولي اهتمامأً كبيرا بهذا الامر، واكدت دائماً ضرورة بناء الكوادر المبدعة التي تخدم اقتصاد اقليم كوردستان”.

وتابع ان “المشاكل الاقتصادية اثرت بشكل كبير على تطوير كوردستان وتنفيذ برامج الحكومة، والان اغلب هذه المشاكل تتجه نحو المعالجة واقليم كوردستان يتجه نحو الازدهار، واستطيع باسمي وباسم حكومة اقليم كوردستان ان اعدكم بان الاوضاع تتجه نحو التحسن والمشاكل تتجه نحو الحل، واعدكم ايضاً باستمرار الاصلاح في القطاعات الحكومية”.

واضاف طالباني “اننا عن طريق التربية والتعليم نستطيع تطوير بلدنا، وبناء كفاءات كبيرة في جميع المجالات لخدمة وتطوير اقليم كوردستان”.