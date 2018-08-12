علماء الدين في كوردستان يحددون لمعصوم موقفهم من “التشدد والتطرف”

استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بغداد اليوم السبت وفداً من علماء الدين المسلمين في إقليم كوردستان برئاسة مدير مجمع مولانا خالد، حسين محمد، وعضوية ملا محمد شلماشي، وخطيب جامع السليمانية الكبير مجيد سعيد وخطيب جامع حاجّي أحمد في السليمانية هادي أحمد، والعلامة ملا خالد.

وأشار رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى أهمية الدور الكبير لعلماء الدين في توجيه المجتمع لنبذ الخلافات وتوحيد الصفوف ومكافحة الفكر التكفيري والإرهابي من خلال الإرشاد الديني الصحيح ونقل الصورة الحقيقية للإسلام الحنيف الذي يدعو إلى التآخي والتسامح وتعميق أسس الحوار والتعاون والتعايش السلمي بين جميع المذاهب والاديان والانسانية جمعاء، مشددا على دعمه كافة المبادرات في هذا الاتجاه .

من جانبهم أكد أعضاء الوفد الزائر سعيهم الدؤوب لتوضيح خطورة الفكر المتطرف على المجتمع وضرورة حشد كل الطاقات لأعلاء قيم العدالة والمساواة والاحترام المتبادل، مشيرين إلى اهتمام علماء الدين في كوردستان بنشر الإسلام المعتدل ورفض التشدد وتكفير الآخر.