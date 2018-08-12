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كوردستان تعتقل 30 شخصاً أدخلوا أدوية مزورة قادمة من الوسط والجنوب

اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد، اليوم السبت، ان 30 شخصا اعتقلوا على خلفية ادخالهم ادوية مزورة الى الاقليم.

وقال حمه رشيد في مؤتمر صحفي، انه تمت مصادرة نوع من الادوية يطلق عليه اسم (بلافيكس) وهو دواء مزور تم جلبه من محافظات الوسط والجنوب العراقي وادخل عبر كركوك الى الاقليم، لافتا الى انه اعيد الى المكان الذي تم جلبه منه.

واضاف ان قوات مديرية اسايش السليمانية قامت بالتعاون مع فرق مديرية صحة السليمانية باعتقال 30 شخصا قاموا بادخال ادوية الى اسواق اقليم كوردستان.

وتابع الوزير الكوردي تصريحاته بالقول ان من بين الاشخاص المعتقلين اطباء صيدلانيون واصحاب صيدليات ومندوبين.

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