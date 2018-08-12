كوردستان تعتمد نظاماً للقبول المباشر في الجامعات والمعاهد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اعتماد نظام “البوليتكنيك” في القبول المباشر في الجامعات والمعاهد، فيما اعلن مدير التسجيل العام ان نحو 70 قسما سيقبلون الطلبة بشكل مباشر.

وقال مدير التسجيل العام في رئاسة جامعة البوليتكنيك اربيل، سرسام شواني، في تصريح صحفي ان بامكان الطلاب من خريجي الصف 12 (الدراسة الاعدادية) في العام الدراسي 2018 – 2019 تقديم طلباتهم للقبول في جامعات البوليتكنيك عن طريق هذا النظام المباشر.

واضاف شواني ان الطلبة والخريجين في 12 الاعدادي بامكانهم اختيار القسم الذي يرغبون الدراسة فيه، مبينا السنة الحالية تشهد فتح 70 قسما للقبول بشكل مباشر وفق نظام البوليتكنيك.

وتابع انه ستتم المباشرة بالعمل وفق النظام اعتبارا من يوم غد الاحد 12 من شهر اب الجاري.

وبشأن الشروط والتعليمات قال شواني ان نسبة 50% من خطة القبول في الاقسام العلمية ستكون لخريجي الدراسة الاعدادية، مبينا ان لطلبة الذين يتم قبولهم عن طريق مركز قبول الطلبة في المرحلة الاولى ستخصص نسبة 50% من خطة القبول للاقسام العلمية لخريجي العام الجاري والسنوات السابقة بشرط ان يشمل الخريجين (الاول والثاني والثالث) ايضا.

واضاف انه يجب ان تشمل الخطة الخريجين (الاول والثاني والثالث) على مستوى اقسام اي معهد للسنة الدراسية (2017 – 2017) ولا يقل مجموع درجاتهم عن 8% على ان يتنافس جميع الخريجين الاخرين وفقا لتعليمات النظام الموازي وكما يلي:

للكليات التقنية الهندسية ويكون شرط القبول للتقديم والتنافس ان يكون حاصلا على معدل لا يقل عن 70%.

للكليات التقنية الصحية ان لا يقل مجموع درجاته عن 65% للتقديم والتنافس.

وللكليات التقنية الاخيرى يشترط الا تقل درجاته عن معدل 60% للتقديم والتنافس.