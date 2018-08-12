لاعب جزائري يسجل سبعة اهداف في مباراة السد والعربي بدوري نجوم قطر

نجح الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري مساء الاحد 12 اب 2018، في تسجيل سبعة أهداف خلال المباراة التي جمعت فريقه مع العربي في الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.

السد تفوق على العربي بعشرة أهداف لواحد، بعدما فاز بالمباراة الأولى في المسابقة على الخريطيات بستة أهداف نظيفة.

وسبق لبونجاح أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في المواجهة الأولى، قبل أن يسجل سبعة أهداف في اللقاء الثاني اليوم امام العربي لتصبح حصيلته عشرة أهداف من جولتين فقط.

وسجل الاهداف المتبقية للسد كل من اكرم عفيفي هدفين، فيما سجل الثالث لاعب العربي مصطفى عبد الله خطأ في مرماه، وسجل نفس اللاعب هدف العربي الوحيد.