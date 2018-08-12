متظاهرون بصريّون يُغلقون منفذاً بريّاً مع الكويت

أغلق متظاهرون في محافظة البصرة، أمس الأحد، منفذ سفوان الحدودي الذي يربط العراق بالكويت، احتجاجاً على سوء الخدمات وعدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم.

وندد المتظاهرون الذين كان عددهم يقدر بالعشرات بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم وغياب الخدمات التي ينتظرونها.وتوجّه المتظاهرون من المناطق القريبة من منفذ سفوان باتجاه المعبر البري بين العراق والكويت وأغلقوا الشارع مما تسبب بتوقف حركة سير السيارات بين العراق والكويت.

وهدد المتظاهرون بالاعتصام المستمر ما لم يحصلوا على مطالبهم، خاصة ملف توفير فرص العمل.

وانطلقت شرارة التظاهرات الاحتجاجية من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، وقتل وجرح خلالها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.

وعلى إثر احتجاجات البصرة خرجت تظاهرات في محافظات الوسط، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، حيث تشهد هذه المحافظات حراكا مستمرا.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين بعد أن قامت المرجعية الشيعية في النجف بتأييد الاحتجاجات.