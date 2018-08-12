مصدر يكشف عن موعد المصادقة على نتائج الانتخابات

رجح مصدر مطلع داخل مجلس القضاة المنتدبين، اليوم السبت، ان المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات قد تتم بعد عيد الأضحى.

وقال المصدر انه “من المتوقع ان تحسم المحكمة الاتحادية الطعون على نتائج الانتخابات وتقوم بالمصادقة عليها بعد عيد الأضحى، اي اقل من اسبوعين”.

وأضاف المصدر ان “الطعون ستكون بالأغلب شكلية لان الطعون القوية قدمت وحسمت بإعادة العد والفرز اليدوي”.

وأظهرت نتائج الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات العراقية يوم الجمعة أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر احتفظ بصدارة الانتخابات التي أجريت في أيار، وبذلك سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

ويسعى العبادي لفترة ولاية ثانية ويقود حكومة انتقالية هشة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأثارت الضبابية السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التوترات في وقت ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش.