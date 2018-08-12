منح منصب للكورد في قضاء متنازع عليه

اعلن القائممقام الجديد لطوزخورماتو حسن زين العابدين منح منصب ادارة القضاء لشخصية كوردية وهو ثاني اعلى منصب في القضاء.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن زين العابدين قوله ان “منصب ادارة قائممقامية قضاء طوزخورماتو تم منحه لأيوب حاج نادر، حيث كان المنصب يشغله في السابق شخصية تركمانية”.

واشار الى اقرار عودة جميع الموظفين على ملاك اقليم كوردستان للعمل في القضاء، داعيا الى تعيين شخص خبير في اللغتين الكوردية والعربية حتى يتم التعامل باللغتين في الكتب الرسمية مع اقليم كوردستان واعادة الامور والعلاقات الى سابق عهدها.

وتم ابعاد الكورد عن المناصب الادارية والامنية في قضاء طوزخورماتو، المتنازع عليه بين بغداد وأربيل، بعد احداث 16 من تشرين الاول وانسحاب البيشمركة.