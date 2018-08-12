هيئة النزاهة: ثلثا أعضاء البرلمان السابق لم يكشفوا عن ذممهم الماليّة

كشفت هيئةُ النزاهةِ، أنّ رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة كشفوا عن ذممهم المالية، في حين أنّ ثلثي أعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم لم يكشفوا عن ذممهم.

وقالت أيضا أنها نظرت في 13641 بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية خلال النصف الاول من العام الجاري، فيما أكدت أن الاموال التي استرجعت الى خزينة الدولة أو التي صدر قرار باسترجاعها بلغت نحو 387 مليار دينار. جاء ذلك خلال تقرير نصف سنوي أصدرته الهيئة وتلقت (المدى) نسخة منه.

وقالت الهيئة في تقريرها إنّ “الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (386,969,597,603) مليار دينارٍ خلال هذه المدة حصراً”.

وأشارت هئية النزاهة إلى أنها “نظرت في (13641) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية”، مُوضحة أنَّ عدد البلاغات كانت 1361 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 3807 إخبارات، أما القضايا الجزائية فبلغت8473 قضية”.

ولفتت إلى أنَّ “عدد المُتَّهمين المحالين إلى محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – (1539) مُتَّهماً، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقِّهم 9 قراراتٍ بالإحالة، وبلغ عددُ المحالين إلى القضاء من ذوي الدرجات الخاصَّـة والمديرين العامَّـين 93 متَّهماً، صدر بحقهم 112 قراراً بالإحالة”.

وبيَّنت أنَّ تحقيقاتها “قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 9، بواقع 21 أمر قبضٍ، و107 أوامر قبضٍ أخرى صدرت بحقِّ 59 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين”.

وتابع التقرير: “بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بإضافة المُدوَّر من العام المنصرم 3738 أمراً، نُفِّذَ منها (2275) أمراً”. وأوضحت الهيئة أنَّ “عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 10، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 171 مسؤولاً صدر بحقهم 222 أمراً، فضلاً عن إصدار 736 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 10 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 7 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية بناءً على تحقيقات الهيئة 97 قراراً كان 3 منها قد صدر بحق وزراء أو من بدرجتهم، و10 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم”.

واستعرض التقرير عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، مُبيِّناً أنَّ “مجموع المشمولين به في ما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 418 مُتَّهماً ومحكوماً في 360 قضيَّة جزائيَّة”.

أشارت الهيئة في تقريرها إلى أنها “نفَّذت 216عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 62 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة و23 من قبل مديرية تحقيق بغداد و(19) عمليَّةً نُفِّذَتْ من قبل مديريَّة تحقيق نينوى، و112عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان”، مُشيراً إلى أنَّ “عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 231مُتهماً مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة”.

وتابعت هيئة النزاهة أنها “عملت في المدَّة ذاتها حصراً على 343 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 64 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 209 ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة. كما تسلَّمت خلالَ العام ذاته (16900) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونوَّاب رئيس الجمهورية ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمئة، وبلغت نسبة استجابة الوزراء 86,4 بالمئة، إذ لم يفصح 3 وزراء، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 67.7 بالمئة إذ لم يفصح 10 منهم، أما أعضاء مجلس النوَّاب المنتهية ولايتهم فكانت نسبة استجابتهم 36.3 بالمئة، إذ أفصح 118 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 325 نائباً”.

وأشار التقرير إلى أنَّ الهيئة “ألفت فرقاً جوَّالة تفتيشيَّةً سرّيةً تعمل في عددٍ من مؤسَّسات الدولة؛ للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، إذ بلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من عام (2018) (66) زيارة شملت (40) تشكيلاً إدارياً لوزارتين، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها (1099) زيارةً شملت (568) تشكيلاً إدارياً في (29) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ؛ بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة”.