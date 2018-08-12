وزارة كوردستانية تتخذ اجراء لتحويل رواتب الى ملاك الحكومة الاتحادية

أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، تشكيل لجنة مشتركة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتحويل رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين الى ملاك الحكومة الاتحادية.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن فؤاد عثمان المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين قوله “تم تشكيل لجنة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من اجل مساواة المستحقات المالية لذوي الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان، مثل اقرانهم في هيئة الشهداء والسجناء السياسيين الاتحادية وتحويل هذه المستحقات الى ملاك الحكومة الاتحادية”.

واشار عثمان الى ان اللجنة رفعت كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء الانحادي، ومن المقرر ان يقوم وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد قريبا للباحث حول هذ الملف.

واوضح ان هناك نحو 100 الف شخص من ذوي الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان، ويجب التباحث مع الحكومة الاتحادية من اجل ان تستفيد اكبر نسبة من ذوي الشهداء من المستحقات المالية التي ستخصص من قبل الحكومة الاتحادية والتي تترواح بين 500 الف ومليوني دينار لعائلة كل شهيد أو مؤنفل.