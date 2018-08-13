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أربيل و دهوك تلتحق ببرنامج مواجهة خطابات الكراهية

ضمن مشروع مواجهة خطابات الكراهية في العراق، عقد المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية التابع لمؤسسة مسارات خمس ورش أساسية في محافظتي أربيل ودهوك بمشاركة ١٢٥متطوعاً من الإيزيديين والمسيحيين، ورجال دين مسلمين ومسيحيين وايزيديين. 
وتلقى المشاركون في الورش تدريبات مكثفة على مدى يومين حول اليات رصد وتحليل ومواجهة خطابات الكراهية .
يذكر ان التدريب جزء من حملة أطلقتها مسارات بدعم من منظمة كونراد ادنهاور لإعداد فريق من ٨٠٠ متطوع يعملون على رصد خطابات الكراهية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والخطاب السياسي الديني .

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