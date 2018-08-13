إحتجاجات في السليمانية وكركوك

نظم العشرات من خريجي كليات طب الاسنان، وصناعة الادوية، والتمريض يوم الاثنين وقفة احتجاجية امام مبنى الحكومة المحلية في محافظة السليمانية لعدم تعيينهم على الملاك الدائم في المستشفيات.

وقال ممثل الكليات الثلاث في الاحتجاج اوميد ازاد في تصريح ادلى به للصحفيين “نطالب بإنهاء الظلم الذي نتعرض له”.

وأضاف ان “المستشفيات ليست بحاجة لنا فليتم اغلاق كلياتنا”.

وتابع ازاد بالقول انه “نظمنا هذه الوقفة من اجل ان تستجيب المحافظة لمطالبنا بالتعيين رغم انها تعهدت ثلاث مرات بتنفيذها سابقا”.

على صعيد مواز نظيم العشرات من مختاري المناطق في محافظة كركوك تظاهرة مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 سنوات.

وقال المتظاهرون انهم لم يتسلموا الرواتب منذ عام 2011 والى الان باستثناء منح مالية تبلغ 250 الف دينار وزعت ثلاث مرات خلال عام واحد، مطالبين مجلس المحافظة بحل مشكلتهم.