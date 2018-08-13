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احباط تفجير بمفخخة على احد اشهر المطاعم غربي العراق

أفادت وزارة الدفاع ايوم الاثنين بإحباط تفجير بدراجة نارية مفخخة على احد اشهر المطاعم في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات شرق الأنبار وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إحباط عملية إرهابية بواسطة دراجة نارية لاستهداف الأبرياء في أحد الأزقة المقابلة لمطعم (حجي حسين) في الفلوجة”.

وأضاف البيان ان “عناصر الاستخبارات تمكنوا من تحديد موقعها في ضوء المعلومات المتوفرة وقد تم تفكيكها من قبل المفارز الهندسية التابعة للقيادة بلا حادث يذكر”.

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