الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن انسحاب قواته من نينوى

نفى مسؤول الحركات في عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم، اليوم الأحد، الانباء التي ترددت خلال الايام الماضية بشأن انسحاب قوات الحشد من قاطع نينوى، مؤكدا أن ما جرى هو اعادة انتشار للقطعات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

ونقل موقع الحشد الشعبي عن كاظم قوله إن “ما تردد مؤخرا بشأن انسحاب قوات الحشد الشعبي من قاطع محافظة نينوى أمر عار عن الصحة تماما”، مؤكدا “عدم وجود اي عمليات انسحاب من القاطع المذكور”.

وأضاف أن “ما يجري هو إعادة انتشار للقطعات وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة”، مشيرا إلى أن “محافظة نينوى تتمتع اليوم باستقرار أمني كبير بفضل التعاون الموجود بين القوات الأمنية والحشد الشعبي والاهالي”.