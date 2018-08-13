الشكر للسيد ترامب سوف يحقق ماعجزنا عن تحقيقة طيلة 15 عام

نعيم الهاشمي الخفاجي

تهديدات الرئيس الامريكي ترامب الى ايران وتبنيه الموقف الوهابي المبغض لكل من هو شيعي وإن كان مسالما وليس له مواقف عدائية تجاه الشعب الامريكي نقطة ايجابية وبلا شك هذه التهديدات تجلب الخير وتقلل الاضرار، سبب ماجرى علينا من قتل طيلة 15 سنة الماضية لم يكن بسبب قوة القوى الارهابية البعثية الجبانة وإنما بسبب تناحر الاحزاب الشيعية الشيعية بحث وصلت الحالة رؤوس فلول البعث راهنوا على افشال العملية السياسية على خلافات الاحزاب الشيعية الشيعية وحمرنة وسذاجة الامعات من قادة هذه الاحزاب الدخلية على المذهب والعقيدة بل غالبية هذه الاحزاب تتبع مرجعية سيد قطب وحسن البنا مؤسيسي فكر الاخوان المسلمين، طيلة 15 عام والكثير من الكتاب والمثقفين الشيعة العراقيين يتوسلون بقادة ومرجعيات الشيعة في ضرورة الاتفاق على مشروع سياسي جامع وتوحيد الخطاب لكن دون جدوى، لكن بعد خضوع ترامب لرشاوي السعودية ووقوفه موقف محارب للشيعة ودخول نتنياهو على الخط والذي علق على زيارة اربعينية الامام الحسين ع الاخيرة حيث قال علينا انهاء هذه المظاهر المزعجة الينا، دخول ترامب وتهديداته الى ايران والشيعة ومساعدته الى السعودية بذبح اطفال ونساء شيعة اليمن من ابناء الشمال ودعم العصابات داعش في سوريا بشكل واضح وجود قاعدة التنف بنصف داعش ولم يسجل ان طيران قاعدة التنف قد هاجم تجمعات داعش، وتدخلات امريكا في عدم اعدام الذباحين وفي تشكيل الحكومات بشكل محاصصاتي الا دليل على سوء سريرة ترامب

وبلا شك موقف ترامب الاخير وتهديداته الى ايران سوف تدفع ايران الى دعوة الاحزاب الشيعية الى توحيد الخطاب السياسي وبلا شك توحيد الخطاب امر ضروري عجز عنه كل شيعة العراق عن انجازه طيلة 15 عام، الحقيقة اتمنى من ترامب ان يوجه ضربات عسكرية تطال اهداف محدده حتى يعجل من جمع ساسة الاحزاب الشيعية العراقية على هدف ومشروع سياسي، تهديدات ترامب الى تركيا قابلها اردوغان بتهديد الانسحاب من الناتو والاتجاه نحو روسيا والصين، هناك حقيقة سبب البلاء الذي حل بنا هم ساسة احزاب شيعة العراق، كان ولازال ممكن كسب امريكا كحليف لكن التاريخ يعيد نفسه بسبب احتلال الصليبين لفلسطين خسر الشيعة الاسماعيلية مصر والشام وشمال افريقيا وهاهو التاريخ يعيد نفسه بسبب شعارات تحرير فلسطين خسرنا ملايين الشهداء رغم ان الاحاديث والايات القرانية تشير لايوجد مضرط يحرر فلسطين من هذه الاصنام وحسب الاحاديث المهدي فقط بل والتحرير يتم من خلال نزول عيسى ع واسلام العالم الغربي ومن المؤكد اليهود يسلمون ويبقون مواطنين فلسطينيين يعيشون في فلسطين بسلام مع الفلسطينيين ولايوجد لاسبي ولا اراقة دماء كما يحلوا للكثير الذين يعيشون في احلام انهم يسبون نساء اليهود ويستغلونهن جنسيا مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.