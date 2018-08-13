الطائي: اجراءات العبادي بشأن التعيينات مجرد انشاءات اطلقها في 2015

اعتبرت النائب السابق زينب الطائي، الاثنين، ان اجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي بما يتعلق بالدرجات الوظيفية التي اطلقت مؤخراً مجرد انشاءات اطلقها عام 2015 ولم ينفذ منها شيء، موضحة ان العبادي سيرمي كرة التعيينات بملعب الحكومة المقبلة، او قد يسوف تلك الدرجات في حال تسنمه للسلطة من جديد.

وقال الطائي في تصريح ان “اجراءات العبادي بشأن الدرجات الوظيفية ليست حقيقية، واطلقت نفس هذه الوعود عام 2015، وتعد هذه مجرد انشاءات، خاصة ان العبادي كان يمتلك فرصة كبيرة لتنفيذها بالاضافة الى محاربة الفساد”.

واضافت ان “التعيينات كانت اما استحدث درجات وظيفية وهي في الاصل متوقفة ضمن الموازنة منذ عام 2014، حيث لم يبق الا التعيين ضمن حركة الملاك والتي هي ايضاً توقفت في عام 2018 من خلال مادة قانونية جاءت عن طريق مجلس الوزراء”، مؤكدة أن “الحكومة المقبلة من المرجح انها لن تتغير عن سابقتها خاصة اذا تسلمها العبادي من جديد بضغط خارجي”.

واوضحت ان “الوفود التي جاءت من المحافظات لتسليم مطالب المتظاهرين الى العبادي لم تكن تمثل المتظاهرين، حيث رفض قادة التظاهرات القدوم الى بغداد للقاء العبادي، ومن حضر الى بغداد هم وفود تابعين للمجالس المحلية او من بعض اعضاء ائتلاف النصر، وبالتالي فهم لايمثلون المتظاهرين”.

واكدت الطائي، ان “العبادي رمى الكرة في ملعب الحكومة المقبلة، حيث اوعز باطلاق الدرجات الوظيفية التي لا اساس لها من الصحة في قانون الموازنة، وبالتالي فأن موضوعها سيتم تاجيله للحكومة الجديدة، وقد يتم تسويفها في حال تسنم العبادي السلطة مرة اخرى”. انتهى/ 25ن