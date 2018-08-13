العبادي‭ ‬يلغي‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬وسط‭ ‬عاصفة‭ ‬إيرانية‭ ‬ضد‭ ‬تصريحاته‭ ‬حول‭ ‬العقوبات

أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬سيكتفي‭ ‬بزيارة‭ ‬أنقرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طهران‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬هاجمت‭ ‬ايران‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬للعبادي‭ ‬كونة‭ ‬اعلن‭ ‬التزام‭ ‬بلاده‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬لكنه‭ ‬يرفضها‭ ‬ولا‭ ‬يتفاعل‭ ‬معها‭ .‬

وقال‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬ستقتصر‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬لعدم‭ ‬تكامل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لزيارة‭ ‬ايران‭ ‬وزحمة‭ ‬جدوله‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬العبادي‭ ‬سيزور‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنقرة‭ ‬والأربعاء‭ ‬طهران،‭ ‬لبحث‭ ‬قضايا‭ ‬إقتصادية‭ ‬مع‭ ‬الحليفين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬اللذين‭ ‬يتعرضان‭ ‬لعقوبات‭ ‬اميركية‭ ‬جديدة‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬برهم‭ ‬قاسمي‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬ايسنا‭ ‬شبه‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬غير‭ ‬مرتاحين‭ ‬إزاء‭ ‬التصريحات‭ ‬الاخيرة‭ ‬للعبادي‭ ‬حول‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬طهران‭. ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬العبادي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نتعاطف‭ ‬مع‭ ‬العقوبات‭ ‬ولا‭ ‬نتفاعل‭ ‬معها‭ ‬لانها‭ ‬خطأ‭ ‬استراتيجي‭ ‬لكننا‭ ‬نلتزم‭ ‬بها‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العقوبات‭ ‬ظالمة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬موقفي‭ ‬منها‮»‬،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬بلاده‭ ‬عانت‭ ‬الحظر‭ ‬الدولي‭ ‬طوال‭ ‬12‭ ‬عاما‭. ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬حماية‭ ‬شعبنا‭ ‬ومصالحه‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬التزام‭ ‬بلاده‭ ‬بتنفيذ‭ ‬العقوبات‭. ‬وأزعج‭ ‬موقف‭ ‬العبادي‭ ‬ايران‭ ‬والاجنحة‭ ‬العراقية‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬مجتبى‭ ‬الحسيني‭ ‬ممثل‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللامسؤولة‭ (‬‭…) ‬لا‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬الوفاء‭ ‬للمواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ودماء‭ ‬الشهداء‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬وتطهير‭ ‬أرضه‭ ‬من‭ ‬لوث‭ ‬داعش‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬نأسف‭ ‬على‭ ‬موقفه‭ ‬هذا‭ (…) ‬إنه‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬إنهزامه‭ ‬تجاه‭ ‬أميركا‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬الروح‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬بطولات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مقارعة‭ ‬داعش‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أميركا‮»‬‭.‬

وبغداد‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬انها‭ ‬انتهت‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين،‭ ‬ومع‭ ‬طهران،‭ ‬القوة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الحاضرة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭.‬

والعراق‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مستورد‭ ‬للمنتجات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬المحروقات‭ ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬استورده‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نحو‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

كما‭ ‬تعتمد‭ ‬المحافظات‭ ‬العراقية‭ ‬المتاخمة‭ ‬لإيران‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لتزويدها‭ ‬بالكهرباء‭.‬

وأعربت‭ ‬أحزاب‭ ‬وفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬لموقف‭ ‬العبادي‭ .‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬العبادي،‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬جميع‭ ‬الحكومات‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وخصوصا‭ ‬الحكومات‭ ‬الإسلامية‭ ‬برفض‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬الجائرة‭ ‬ضد‭ ‬إيران،‭ ‬ومقاومتها‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬عبرت‭ ‬‮«‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬الفصائل‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أسفها‭ ‬لموقف‭ ‬العبادي‭ ‬تجاه‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬ضد‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬العبادي‭ ‬تعمل‭ ‬خارج‭ ‬فترتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬وبدون‭ ‬غطاء‭ ‬برلماني‭ ‬وموقفها‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬للحكومة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬بدر‮»‬،‭ ‬الفصيل‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بأن‭ ‬تقف‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬مدافعة‭ ‬ومساندة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬أن‭ ‬الأرادة‭ ‬الاميركية‭ ‬الظالمة‭ ‬ستنكسر‭ ‬أمام‭ ‬ارادة‭ ‬وصمود‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬الصابر‭ ‬المحتسب‮»‬‭.‬

وأعادت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قاسية‭ ‬ضد‭ ‬إيران،‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬رفعها‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭.‬