العبادي يبدي موقفاً من العلاقات مع ايران ويتحدث عن تفسيرات “مسيسة”

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الاحد اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الامنية وملاحقة الخلايا الارهابية والجهد الاستخباري وتعزيزه للقضاء على الارهاب وجيوبه، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي.

وفيما يخص العلاقات بين جمهورية العراق وايران فقد جرى التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والمصالح الكبيرة التي تربط بينهما واهمية الحفاظ عليها.

و”يرفض المجلس التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيّسة لموقف العراق الرسمي الذي ادان سياسة تجويع الشعوب والذي عبر عنه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”، حسب البيان.

ويؤكد المجلس على “اهمية الحفاظ على العلاقات المميزة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

كما تمت مناقشة ضبط الحدود العراقية التركية وتأكيد قرار المجلس الوزاري للامن الوطني بضبط الحدود العراقية التركية عبر قيادة عمليات الحدود ومنع تسلل اي جماعات عبرها.

وجرت مناقشة مشروع انشاء رقم الطوارىء الوطني الموحد الذي يتيح للمواطن الاتصال به للابلاغ عن المخاطر او اي حادث لتوزيع الاتصال فورا الى الجهات المعنية.

كما تمت مناقشة عمل قيادة القوة البحرية والسبل الكفيلة للنهوض بعملها واحتياجاتها والمعوقات التي تقف امامها لتذليلها ،اذ قدم قائد القوة البحرية تقريرا مفصلا عن عمل القيادة.

وصوت المجلس على اتفاقية التعاون مع النظام الاقليمي المتكامل للانذار المبكر بالمخاطر المتعددة ورفع الى مجلس الوزراء.

كما جرت مناقشة عملية خزن الاسلحة وتشكيل لجنة لفحص ومراقبة عملية خزنها.