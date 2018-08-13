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العشرات ينظمون وقفة احتجاجية امام مجلس وزراء إقليم كوردستان

نظم العشرات من خريجي كليات طب الاسنان، وصناعة الادوية، والتمريض من محافظة إقليم كوردستان كافة يوم الاثنين وقفة احتجاجية امام مبنى مجلس وزراء الإقليم في العاصمة أربيل.

وطالب المحتجون من الكليات الحكومية والأهلية الى تعيينهم على ملاكات وزارة الصحة في كوردستان، مؤكدين ان تعيينهم مركزي وبشكل سنوي الا انه لم يتم اطلاقه الى الان.

وقال عدد من الخريجين انهم يطالبون أيضا بقبولهم كمتدربين في المستشفيات الحكومية لكي يكسبوا الخبرة في مجال تخصصهم، مضيفين انه بلا التدريب والممارسة وحصول على شهادة بذلك فانهم لن يتمكنوا من العمل في القطاع الخاص.

واكد الخريجون ان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد تسلم نسخة من مطالبهم، ووعد بإيجاد حل لمشاكلهم في اسرع وقت ممكن.

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