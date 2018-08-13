الكشف عن كواليس لقاء جمع تحالفي الصدر والعامري في لبنان

كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، عن لقاء جمعه مع قادة التيار الصدري، في لبنان، جرى خلاله مناقشة تشكيل الكتلة الأكبر، والحكومة الجديدة.

وقال القيادي في التحالف، عامر الفايز، في حديث إن “لقاء تم عقده قبل أيام، جمع بعض قادة تحالف الفتح مع المفاوض الصدري (وليد الكريماوي) وشخصيات أخرى، وجرى خلال اللقاء، مناقشة قضية تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة”.

وأضاف الفايز، أنه “تبين خلال الاجتماع، وجود تطابق كبير في وجهات النظر بين الجانبين”، لافتاً إلى أن “الاجتماع لم يشهد عقد أي اتفاق رسمي بخصوص الكتلة الأكبر، وما جرى فقط حوارات ونقاشات”.

وتنتظر القوائم السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات، بعد اعلانها بشكل نهائي وفق عمليات العد والفرز اليدوي، حيث تسعى القوائم التي تصدرت الانتخابات الى جذب بقية الاطراف في مسعى لتشكيل الكتلة الاكبر تمهيدا لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.