بعثة الحج العراقية تسجل حالتي وفاة بمكة المكرمة

اعلنت بعثة الحج العراقية، الاحد، 12 اب 2018، عن وفاة حاج من محافظة كربلاء وحاجة من محافظة كركوك، في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الحج العراقية حسن فهد الكناني بحسب بيان إن “الحاج عزيز كريم ابراهيم 71 سنة من محافظة كربلاء، والحاجة امل ابراهيم محمد 58 سنة من محافظة كركوك، توفيا صباح اليوم الاحد اثر ازمة قلبية”.

واوضح، ان “ذوي المتوفي طالبوا بإرجاع الجثة لدفنها في ارض الوطن، اما ذوي المتوفية ففضلوا دفنها في مقابر المملكة العربية السعودية”.

واعلنت بعثة الحج العراقية، في 6 آب 2018 عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين لحاجين عراقيين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقبلها اعلنت البعثة عن وفاة حاج وحاجة من محافظتي كربلاء وكركوك في مكة المكرمة.

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