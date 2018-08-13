بغداد ترسل نوعين من الوقود الى كوردستان

افادت مديرية الوقود في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بأن من المقرر وصول الوجبة الثالثة من البنزين من بغداد الى الاقليم، مضيفة ان وصول البنزين سيتزامن مع وصول النفط الابيض الذي سيتم توزيعه على المواطنين حال وصوله.

ودأبت الحكومة العراقية منذ فترة على ارسال البنزين الى اقليم كوردستان ضمت وصول 3 ملايين و200 الف لتر الى اربيل و2 مليون لتر الى دهوك و4 ملايين لتر الى السليمانية لحد الان، الا ان السليمانية لم تتسلمها على العكس من اربيل ودهوك، ويبلغ سعر اللتر الواحد 600 دينار بينما كلفته 40 دينارا ويتم توزيعه على سيارات الاجرة بسعر 640 دينارا.

وقال مدير الوقود في اربيل مصطفى طه، في تصريح صحفي، انه قبل ايام قام وكيل وزارة النفط الاتحادية بزيارة اربيل وعقد اجتماعا مع محافظها ووعد باستمرار ارسال البنزين والنفط الابيض الى اقليم كوردستان، مبينا ان من المقرر ان تصل الى الاقليم خلال اليومين المقبلين الوجبة الثالثة من البنزين والتي تشمل مليوني لتر ودهوك مليون لتر والسليمانية مليوني لتر.

واضاف انه حالما تصل الوجبة فسيتم توزيع البنزين على سيارات الاجرة كون الوجبة قليلة ولا تكفي لجميع انواع السيارات.

وتابع طه انهم طالبوا استمرار وصول البنزين وعندما يتم ذلك فسيتم توزيع البنزين على جميع انواع السيارات.

وأوضح انه مع الوجبة الثالثة من البنزين ستصل وجبة من النفط الابيض بواقع 5 صهاريج يوميا وعند وصولها فسيتم البدء بتوزيعها في المناطق الجبلية بالسعر الذي تم بيعه لهم العام الماضي والذي كان البرميل الذي يحتوي على 216 لترا بسعر 51 الف دينار.