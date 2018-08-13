تحرير خمسة آيزيديين من داعش

أعلن مكتب انقاذ المختطفين في دهوك، اليوم الاثنين، تحرير خمسة من الايزيديين من قبضة تنظيم داعش، بعد ان اختطفهم التنظيم في الثالث من اب 2014 مع أهلهم من منطقة صولاغ في شنكال.

وقال مدير مكتب انقاذ المختطفين حسين القائيدي في بيان انه “تم تحرير خمسة من ايزيديي شنكال كانوا مختطفين من قبل تنظيم داعش الارهابي منذ الثالث من اب ٢٠١٤ وهي غزال علي قولو، وأطفالها حبيب حسين خدر وعلي حسين خدر وسامي حسين خدر وداليا حسين خدر”.

وأكد القائيدي ان “تحريرهم قد تم في الاراضي السورية وبجهود حثيثة من قبل العاملين مع مكتب انقاذ المختطفين في دهوك وسيتم استقبالهم من قبل اهاليهم في حال وصولهم الى اقليم كوردستان قريبا”.