Posted on by

تحرير خمسة آيزيديين من داعش

أعلن مكتب انقاذ المختطفين في دهوك، اليوم الاثنين، تحرير خمسة من الايزيديين من قبضة تنظيم داعش، بعد ان اختطفهم التنظيم في الثالث من اب 2014 مع أهلهم من منطقة صولاغ في شنكال.

وقال مدير مكتب انقاذ المختطفين حسين القائيدي في بيان انه “تم تحرير خمسة من ايزيديي شنكال كانوا مختطفين من قبل تنظيم داعش الارهابي منذ الثالث من اب ٢٠١٤ وهي غزال علي قولو، وأطفالها حبيب حسين خدر وعلي حسين خدر وسامي حسين خدر وداليا حسين خدر”.

وأكد القائيدي ان “تحريرهم قد تم في الاراضي السورية وبجهود حثيثة من قبل العاملين مع مكتب انقاذ المختطفين في دهوك وسيتم استقبالهم من قبل اهاليهم في حال وصولهم الى اقليم كوردستان قريبا”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close