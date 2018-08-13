تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفها والاطاحة بمزورين لعملة 50 الفا في بغداد

أفادت السلطات الأمنية يوم الاثنين بتحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفها، وعلى عصابة للسرقة وأخرى لتزوير العملة المحلية لفئة 50 الف دينار عراقي في العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، ان القوات الأمنية تمكنت وبالاشتراك مع مفارز من استخبارات الكرادة والرشيد والامن السياحي وبدلالة متهم من تحرير فتاة مختطفة ضمن منطقة السيدية وإلقاء القبض على خاطفها.

وأضاف البيان انه تم إلقــــاء القبض على متهمتين بالسرقة، ضبط بحوزتهن مبالغ وأجهزة موبايل مسروقة في سيطرة جسر الائمة، تم تسليمهن للجهات المختصة.

وفي بيان ثان قالت القيادة ان القوات الأمنية وبالاشتراك مع مفرزة من أمن واستخبارات حيفا تمكنت من القبض على متهمين اثنين يقومان بترويج العملة المزورة من فئة (50) ألف دينار عراقي ضمن منطقة المنصور.

ونوه البيان انه ضبط بحوزة المتهمين مبلغ (27) مليون دينار مزيفة، مردفا بالقول انه تم تسليمهما مع المضبوطات للجهات ذات العلاقة.

وعلى صعيد ذي صلة ذكرت وزارة الدفاع أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر كانت تتحرك لتشكيل مجموعة من الخلايا الارهابية، حيث تم مراقبة تحركات عناصرها والقبض عليهم في مناطق زنكورة والبو طبيان والقرية العصرية في مدينة الرمادي بالانبار.

وتابع البيان ان المقبوض عليهم من المطلوبين لجهات أمنية عدة وللقضاء على وفق المادة 4 / 1 إرهاب.