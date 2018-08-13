دعوة للمشاركة.. المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة الكتاب بإسناد مؤسسة IEEE فرع العراق 2018

محمد نعمان مراد

تواصل جامعة الكتاب بشكل فاعل ودؤوب دعمها لحركة البحث العلمي في العراق، فبعد أن أقامت العام الماضي مؤتمرها العلمي الدولي الأول، ها هي تقيم المؤتمر العلمي الدولي الثاني في الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الذي سيكون برعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وسيعقد في رحاب جامعة الكتاب (كركوك – ألتون كوبري) للفترة من 4-6 كانون الأول (ديسمبر) 2018 بإسناد من مؤسسة IEEE فرعالعراق.

وقد دعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات والمختصين من كافة الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية والطبية والهندسية والتكنولوجية سواء المحلية منها أو العربية والعالمية بإغناء المؤتمر بأفكارهم ورؤاهم للمشاركة ببحوثهم العلمية الفعالة في وذلك للإرتقاء بحقول العلم والمعرفة خدمة للمجتمع والانسانية في العراق والعالم.

2nd International Conference for Engineering, Technology and Science of Al-Kitab University 2018

IEEE Technically Sponsored #45476

IEEE 2ndICETS-2018

وقد تضمنت محاور المؤتمر عدة تخصصات طبية وعلمية وهندسية هي:

الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الطاقة والطاقة المستدامة.

الطب والعناية بالصحة: الطب وطب الاسنان والصيدلة والتقنيات الطبية.

اللجنة العليا المشرفة على المؤتمر

الاستاذ الدكتور اياد غني اسماعيل / رئيس المؤتمر جامعة الكتاب

الاستاذ الدكتورة نداء عبدالمحسن عباس رئيس مؤسسة IEEE فرع العراق

الاستاذ الدكتور ستار بدر سدخان موسسة IEEE فرع العراق جامعة بابل

د. عبدالاله حميد ياسين جامعة الكتاب

ا.م.د. سمير سعدون مصطفى جامعة الكتاب

اللجنة التحضيرية للمؤتمر

د. عبدالاله حميد ياسين جامعة الكتاب رئيسا

د. ستار بدر سدخان IEEE فرع العراق جامعة بابل

د. سلمان حسين عمران دائرة التعليم الجامعي الاهلي

د. سهام كامل محمد جامعة الكتاب

د. حيدر خليل عيسى جامعة الكتاب

د. حازم عبد محمد الجواري جامعة الكتاب

د. نظيمة احمد الجاف جامعة الكتاب

د. روناك طاهر علي جامعة الكتاب

د. منال عبدالجبار السماك جامعة الموصل

د. فرقد رحيم IEEE فرع العراق الجامعة التقنية الشمالية

د. سعاد حسن دانوك الجامعة التقنية الشمالية

د. عمر خليل الجبوري الجامعة التقنية الشمالية

م. عبد الهادي محمد IEEE فرع العراق جامعة واسط

م. صبيحة فاضل جواد IEEE فرع العراق الجامعة المستنصرية

م. رائد وعدالله داود الجامعة التقنية الشمالية

م. محمد حمد ياسين IEEE فرع العراق وزارة الكهرباء

السيدة رسل بدر IEEE فرع العراق

م.م. احسان حسن حسين الكلية التقنية كركوك

اللجنة العلمية الدولية

Dr. Sattar B. Sadkhan (Iraq)

Dr. Ayad G. Ismaeel (Iraq)

Dr. Eva Volna (Czech Republic)

Dr. Ibrahim Omary (Sudia Arabia)

Dr. Ali- Al-Sherbaz (UK)

Dr. Stefano Bergani (Italy)

Dr. Abdel- Badeeh Salem (Egypt)

Dr. Raad S. Fayath (Iraq)

Dr. Hussien Habeeb – Iraq

Dr. Fang Wang (UK)

Dr. Mohammad Shofarj (Italy)

Dr. Ghassan Hameed (Iraq)

Dr. Mustafa Özaka (Turkey )

اللجنة العلمية الوطنية

د.ستار بدر سدخان IEEE فرع العراق جامعة بابل رئيسا

د. سمير سعدون مصطفى جامعة الكتاب

د. عبدالرسول خضير عباس جامعة الكتاب

د. علي اسماعيل عبد الله جامعة الكتاب

د. ضياء اسماعيل ابراهيم جامعة الكتاب

د. نهاد عبدالوهاب العمري جامعة الكتاب

د. هيثم عبد العال زيارة جامعة الكتاب

د. عبدالسلام طه حسين جامعة الكتاب

د. محمد فوزي عبدالله جامعة الكتاب

د. كاظم محمد حسين اللامي جامعة الكتاب

د. عدنان محمد حسين الجامعة التقنية الشمالية

د. طه حميد جاسم الدوري جامعة تكريت

د. جواد كاظم علي الجامعة التكنولوجية IEEE فرع العراق

د. سفانة مظهر الجامعة التكنولوحية IEEE فرع العراق

د. رعد فياض جامعة النهرين

د. ميثاق طالب IEEE فرع العراق

د. فرقد رحيم الجامعة التقنية الشمالية IEEE فرع العراق

د. مهدي مناع جامعة بابل IEEE فرع العراق

د. ياسين مصطفى جامعة زاخوIEEE فرع العراق

د. صبحي زيباري جامعة زاخوالتقنية IEEE فرع العراق

د. جمانة وليد جامعة ديالى IEEE فرع العراق

د. فراس محمود جامعة دهوك التقنيةIEEE فرع العراق

لجنة الاعلام والعلاقات والنشر

م.م. عمر عادل جامعة الكتاب رئيساً

م. محمد نعمان مراد جامعة الكتاب

م.م. مروان حازم جامعة الكتاب

م.م. نبراس ابراهيم سعيد جامعة الكتاب

السيد صفاء اسماعيل ابراهيم جامعة الكتاب

السيد احمد الايادي IEEE فرع العراق

م. محمد حمد ياسين IEEE فرع العراق

نشر البحوث

اجور تسجيل البحث المقبول 150$

يتم نشر ملخصات البحوث المقبولة في وقائع المؤتمر.

تنشر البحوث المقبولة على المكتبة الرقمية لمؤسسة IEEE العالمية على الموقع IEEE Xplore Digital Library وهي ضمن تصنيف سكوبس Scopus .

تعليمات المشاركة

تقبل البحوث ضمن محاور المؤتمر باللغة (الانكليزية) فقط.

يقدم البحث كاملا ضمن تعليمات طباعة وتنضيد IEEE على ان لا تزيد عدد الصفحات على 6 صفحات ولا تقل عن 4.

يتم التقييم الكترونيا عن طريق برنامج Edas لادارة البحوث والذي يستخدمه المؤتمر بعد ان يقوم الباحث بفتح حساب في Edas الموجود على موقع المؤتمر.

مواعيد هامة:

تقديم البحوث: 15/9/2018

الاشعار بالقبول: 15 /10/2018

تقديم البحوث المقبولة كاملة مطبوعة بصيغة Word : 30/10/2018

يقام المؤتمر في جامعة الكتاب (كركوك – ألتون كوبري) للفترة 4-6 كانون الاول (ديسمبر) 2018، وتكون اقامة الباحثين المشاركين في أربيل.

يمكن التواصل مع المؤتمر عن طريق موقع جامعة الكتاب: www.uoalkitab.edu.iq

أو موقع المؤتمر مباشرة: http://www.uoalkitab.edu.iq/icets-2018/

والتراسل عن طريق ايميل المؤتمر:

Icets-2018@uoalkitab.edu.iq

او ايميل د. ستار بدر سدخان drengsattar@ieee.org

او ايميل د. سمير سعدون الجبوري sameersaadoon@yahoo.com

والجدير بالذكر ان كلية الكتاب الجامعة قد تأسست عام 2012 إستناداً الى موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب كتابها المرقم ج هـ / 1655 في 3/26 /2013.

وقد صدر قرار باجتماع مجلس التعليم العالي الأهلي في 6/8/2018 بتحويلها من كلية الى جامعة الكتاب لتضم تسع كليات و 18 قسماً علمياً.

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلوم الإدارية والمالية

كلية الهندسة

كلية التربية

الكلية التقنية الطبية

الكلية التقنية الهندسية

كلية القانون والعلاقات الدولية

كلية التمريض

تقع جامعة الكتاب في ناحية ألتون كوبري في كركوك في منتصف الطريق الرابط بين أربيل وكركوك.

www.uoalkitab.edu.iq