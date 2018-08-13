د.اياد علاوي : المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة تستدعي التفكير الجاد لإيجاد حلول جذرية وسياسية لاقتلاع الفكر التكفيري

بعث نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي, برقية تعزية ومواساة الى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بالحادث الإرهابي الذي تعرضت له قوة مشتركة من الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص .

الدكتور علاوي أكد في برقيته تضامن العراق مع المملكة الأردنية قيادة وشعبا, وثقته أن هذا العمل الإرهابي لن يزيده إلا يقضة ووعيا لدحر نوايا المتطرفين والإرهابيين المدفوعة بالكراهية السوداء والعدوانية البغيضة .

سيادته أوضح ايضا ان المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة تستدعي تفكيرا جادا لايجاد حلول جذرية وسياسية متزامنة مع الحلول الأمنية لاقتلاع الفكر التكفيري الإرهابي وتبعاته التي طالما حذرنا منها والتي آذت دول المنطقة وعلى رأسها العراق وسوريا, مؤكدا في الوقت ذاته استعداد العراق الكامل للحد من أهداف الجهات التي تسعى لزرع الفتنة والطائفية المقيتة.

المكتب الإعلامي للدكتور اياد علاوي

13 اب 2018