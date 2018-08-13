رئيس الجمهورية يعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

بعث سيادة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم اليوم الاثنين 13/8/2018 برقية تعزية إلى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بوفاة شقيقته الشيخة فريحة الصباح، في ما يلي نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المحترم

أمير دولة الكويت

تلقينا بأسف نبأ وفاة شقيقتكم الفاضلة الشيخة فريحة الصباح رحمها الله .

وإذا نبعث إلى سموكم والعائلة الكريمة بأحر التعازي وخالص المواساة، نتضرع إلى الله العلي القدير أن يلهمكم الصبر ويسبغ على الراحلة بواسع رحمته.

دمت، سمو الأمير، والشعب الكويتي الشقيق بحفظ الله ورعايته بالخير والسؤدد والسلام.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم

فؤاد معصوم

رئيس جمهورية العراق”