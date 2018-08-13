رغبة أمريكية وموقف من انتخابات برلمان اقليم كوردستان

بحث النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي، مع القنصل الامريكي الجديد في اقليم كوردستان خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معلنين عن توافقهما في الرأي حول ضرورة مشاركة كوردية قوية ويكونوا جزءا مهما من القرار السياسي العراقي.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي لكوسرت رسول انه استقبل صباح اليوم الاحد، القنصل الامريكي الجديد في كوردستان ستيف فاكن والوفد المرافق له.

وجاء في البيان ان كوسرت هنأ فاكن لبدئه بمهام عمله وتمنى له النجاح وان يكون له دور في تنمية العلاقات بين اربيل وواشنطن.

واضاف البيان ان الجانبين اجريا مباحثات معمقة وجدية بشأن خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مبينا ان الجانبين كانا متفقين في الرأي بشأن ضرورة ان يشارك الكورد بقوة في الحكومة العراقية وان يكون جزءا مهما في القرار السياسي في العراق.

واشار البيان الى ان الجانبين تطرقا الى انتخابات برلمان كوردستان وجميع الاحتمالات المفتوحة امام هذه الانتخابات، مبينا ان كوسرت رسول والقنصل الامريكي الجديد كانت لهما اراء متطابقة بشأن اجراء انتخابات حرة وديمقراطية وبعيدة عن العنف، بحسب البيان.