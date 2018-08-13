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شرطة السليمانية تعتقل 20 مطلوباً في اسبوع

اعلنت شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تمكنها من اعتقال 20 مطلوبا على خلفية عدد من الملفات المختلفة خلال اقل من اسبوع.

وجاء في بيان لقسم الاعلام والعلاقات في شرطة السليمانية، انه خلال اقل من اسبوع تمكنت الشرطة المحلية (مركز سيوان) من اعتقال 20 متهما.

واضاف البيان ان هؤلاء المتهمون العشرون الذين كانت قد صدرت بحقهم اوامر بالقاء القبض تم اعتقالهم باقل من اسبوع وفقا للمواد (٤٠٥-٣١ ، ٣٩٦ ، ٤٢١، ٤٠٨ ، ٤٥٦ واثنين من المتهمين وفقا للمادة 2-6 الخاصة باساءة استخدام اجهزة الاتصال) في قانون العقوبات العراقي.

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