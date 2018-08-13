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كوردستان تحدد وقت وموعد انطلاق حملة انتخابات ايلول

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم اليوم الاحد، عن موعد بدء الحملة الاننتخابية للمرشحين والقوائم لانتخابات برلمان كوردستان المقرر اجراؤها في 30 ايلول المقبل.
وذكرت المفوضية خلال بيان، أن الحملات الانتخابية للقوائم المشاركة في الانتخابات ستبدأ عند الساعة الـ12 ليلا من يوم 5 أيلول المقبل، الى الساعة الـ 8 من يوم 24 أيلول.
واضاف ان جميع القوائم عليها الالتزام بالتعليمات الصادرة حول الحملة الانتخابية للمرشحين والمخالف سيعرض نفسه لاجراءات قانونية.

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