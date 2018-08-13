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مبادرة من تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

اعلان عن مبادرة

مبادرة من تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

كل شئ من اجل دعم التظاهرات السلمية في العراق

من اجل الاصلاح الجذري ومحاربة الفساد الاداري والمالي

ومن اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية

ومن اجل المساواة امام القانون واعادة الكرامة للمواطن في بلده

ومن اجل توفير كل الخدمات ومستلزمات الحياة الكريمة للمواطن

تدعوا تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم جميع تنسيقيات التيار في العالم ، وجميع الاحزاب الديمقراطية التي تؤمن بالشعارات اعلاه ، وجميع منظمات المجتمع المدني في الخارج ومنظمات حقوق الانسان . وجميع الشخصيات الديمقراطية العلمية والادبية والفنية ، الوقوف مع المتظاهرين لتوفير الدعم والحماية لهم وتعزيز الاعلام وكسب الرأي العام العالمي لاسناد وحماية المتظاهرين ..

وايجاد صيغ مناسبة لتطوير برامجنا الثقافية والاعلامية والجماهيرية لكي تخدم هذا المسعى .. وايجاد لجان خاصة لجمع التبرعات للمتظاهرين وايجاد القنوات الخاصة باللجان التنسيقية المنبثقة من التظاهرات لمساعدتهم في توفير الاحتياجات الاولية لهم من ورق وطباعة وقضايا الاسعافات الاولية ..

لقد انجزت تنسيقية التيار في ستوكهولم هذه المهمة وستباشر التنفيذ مباشرة ..

تحياتنا للجميع

والعراق يستحق الافضل

التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

ستوكهولم في ١٢ اب ٢٠١٨

ملاحظة:

لمزيد من المعلومات او للتبرع نرجو الاتصال باعضاء تنسيقية ستوكهولم:

التشكيلي الزميل نبيل تومي

د سعدي السعدي

السيدة زينب مسلم

الزميلة ناهدة بويا

الزميل صبري ايشو

الزميل سلام قاسم

الزميل صباح كلمشي

للمزيد من المعلومات الأتصال بأعضاء التنسيقيتين

والعراق يستحق الافضل

التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

ستوكهولم في ١٢ اب ٢٠١٨

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