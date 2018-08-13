مستشار العبادي يحذر من “الافقار”: جروح العراق لم تندمل بعد

اكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، ان العراق يعتمد سياسة اقتصادية خارجية سلمية لاسيما مع دول الجوار.

وقال صالح “أرى شخصيا بان يُبعد الاقتصاد الوطني عن سياسيات يصطلح عليها سياسة إفقار الجار، اَي ابعاد البلاد عن العيش بمشكلات دول الجوار والناجمة عن التوتر الإقليمي والدولي الحاصل”.

واضاف ان “أوضاع البلاد لا تسمح ان نتأثر او نؤثر سلباً بمشكلات دول الجوار مع العالم، فالعراق عانى على مدى أربعة عقود مضت من الحروب والصراعات والمشكلات الاقتصادية والارهاب الداعشي”.

وتابع صالح ان “جروح العراق الاقتصادية لم تندمل بعد”، حسب قوله.