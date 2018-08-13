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مفوضية كوردستان تحدد موعد التصويت الخاص في انتخابات البرلمان

اعلن المدير العام لبيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تحديد يوم 28 من شهر ايلول المقبل موعدا لاجراء التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية المقبلة في الاقليم.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن كاروان جلال قوله ان التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان المقبل سيجري في 28 من شهر ايلول المقبل، مستدركا ان وزارة الداخلية والبيشمركة والاسايش لم تقم لحد الان بارسال قوائم باسماء منتسبيها الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات لحد الان لكي تعلم المفوضية كم عدد الاشخاص الذين سيصوتون في يوم التصويت الخاص.

ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمان كوردستان في الثلاثين من شهر ايلول المقبل وقد استكملت المفوضية اجراءاتها الاستعدادية كافة، حسبما أفادت به.

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