مفوضية كوردستان تستورد مستلزمات التصويت من دولتين

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع شركتين اجنبيتين لشراء البطاقات والاقلام والاحبار الخاصة بالتصويت، لافتة انها ارسلت وفدين الى المانيا والصين لهذا الغرض.

وقال المدير العام للمالية في المفوضية زردشت حسن، في تصريح صحفي، ان المفوضية تعاقدت مع شركتين اجنبيتين من المانيا والصين لشراء مستلزمات يوم التصويت ومنها جلب السجلات الخاصة بالتصويت وهي سجلات ذات امان خاص وليست كالسجلات الموجودة في الاسواق وذلك من اجل ضمان عدم تزويرها.

واضاف ان وفدا اخر من المفوضية سيزور الصين من اجل جلب الاقلام والاحبار والاختام والمستلزمات الاخرى الخاصة بيوم التصويت.

واشار حسن الى توقيع العقود مع شركتين اجنبيتين من اجل اعداد المستلزمات الخاصة بيوم التصويت وتم تخصيص مبلغ لهذا الغرض، مبينا ان الوفدين سيزوران تلك الدولتين قريبا.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية لانتخاب الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في 30 ايلول المقبل وتم تخصيص مبلغ 29 مليون دولار، الا ان حكومة الاقليم زودت المفوضية بمبلغ 10 ملايين دولار منها فقط لحد الان، وفقا لمسؤولين في المفوضية.