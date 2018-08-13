مقتل وانتحار 11 امرأة خلال نصف عام في دهوك

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فرع دهوك، اليوم الاحد، ان 6 نساء قتلن خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري 2018، فيما لقيت 5 اخريات مصرعهن جراء اقدامهمن على الانتحار خلال الفترة ذاتها.

وقال مدير فرع دهوك للهيئة دلير عبدالله، في تصريح صحفي، ان المدة ما بين بداية شهر كانون الثاني لغاية نهاية حزيران الماضيين تم قتل 6 نساء في حدود محافظة دهوك.

واضاف عبدالله ان المدة المشار اليها شهدت تسجيل 682 شكوى عنف فيما قتلت 6 نساء واقدمت 5 على الانتحار.

واوضح عبدالله الاشهر الستة الاولى من العام الجاري شهدت تسجيل 9 حالات اعتداء جنسي في دهوك و14 حالة احتراق و8 حالات محاولة الانتحار حرقا.

واشار عبدالله الى ان الاسباب الرئيسة لهذه الحوادث تعود بمعظمها الى الازمة المالية، واستخدام الانترنت بطرق غير صحيحة، وقدوم اعداد هائلة من النازحين واللاجئين، والعادات والتقاليد غير الصحيحة.

واوضح ان من بين الاسباب الاخرى ايضا استخدام الدين كذريعة للعنف، لافتا الى ان هناك أسباباً أخرى اصبحت مصادر لاستمرار العنف.