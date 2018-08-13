ممثل خامنئي في العراق يشن هجوما عنيفا على العبادي “المنهزم نفسيا”

شن مجتبى الحسيني ممثل المرشد الايراني علي خامنئي في العراق، هجوما على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بسبب موقفه من العقوبات الامريكية على ايران.

ووصف الحسيني في بيان، موقف العبادي بغير المسؤول وانهزاما نفسيا امام تجاه امريكا.

وكان العبادي أعلن الثلاثاء أن العراق مضطر إلى التزام العقوبات الأمريكية على إيران رغم عدم “تعاطفه” معها، مذكرا بأن بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.

وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: “لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها” مشيرا إلى أن “العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها”.

وواجه موقف العبادي تجاه العقوبات الأمريكية على إيران انتقادات كبيرة من أحزاب سياسية عراقية مقربة من إيران واعتبرته “تفردا” بالقرارات.

وبدأ يوم الثلاثاء الماضي سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر حينها: “هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يتعامل مع إيران لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك”!

وتعهد الرئيس الأمريكي بحرمان الشركات التي تتعامل مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.