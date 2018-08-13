مهلة الصدر تقترب من يومها الخامس والكتل السياسية لم ترد حتى الان

أكد تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان الكتل السياسية لم ترد حتى الان على شروط الأخير بشأن تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في التحالف حسين النجار، ان “4 أيام مرت على المهلة التي أعلن عنها الصدر للكتل السياسية بشأن الشروط التي وضعها للمشاركة في الحكومة الجديدة او الذهاب الى المعارضة السياسية والشعبية”، مؤكدا ان “جميع الكتل لم ترد بشكل رسمي الى هذه اللحظة على شروطه”.

وأضاف النجار، ان “تحالف سائرون لم يحسم امره من المشاركة في الحكومة أو الذهاب الى المعارضة، ويعمل الان على تشكيل الكتلة الأكبر وفق الشروط التي وضعها الصدر”، مبينا انه “في حال عدم التمكن من ذلك، وتم اعادة انتاج المحاصصة، فتحالف سائرون سيعلنها وبشكل رسمي توجه نحو المعارضة السياسية والشعبية”.

وحدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، 09 آب، 2018، للكتل السياسية، 15 يوماً للرد على شروطه الاربعين، فيما لوح بالذهاب نحو المعارضة السياسية والشعبية.

وقال الصدر في بيان تلقته : “إذا لم تتحقق اغلب الشروط الـ(40) التي وضعتها، فانني وعزة الجبار سوف لن ادخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة اخرى، وساتخذ مسار (المعارضة السياسية والشعبية البناءة)، على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها واني لاحتاج لوقفتكم الشعبية آنذاك لنكون يداً واحدة من اجل انقاذ العراق”.

وطالب الصدر، “الكتل السياسية التي لا زالت تحب الوطن للالتحاق بكتلة المعارضة تحت مسمى (كتلة انقاذ الوطن)، لانقاذه من فكاك المخاطر وانياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة بداخل الاروقة الحكومية والامنية بل وحتى القضائية في بعض الموارد وخارجها”.

وتابع الصدر في بيانه قائلاً: “لذا فاني ساعطي سقفاً زمنياً لتحقيق الـ(40) شرطاً، والا فالمعارضة قرارنا.. وليكن السقف الزمني هو: المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي، ان وجد… والا فالخمسة عشر يوما هو الوقت الذي بيني وبينهم وخلالها لن اسمح بالتعدي على المتظاهرين او التغاضي عن مطالبهم الحقة.. سيما وان العراق على وجه الخصوص والمنطقة عموما تعيش بظروف صعبة وعصيبة بسبب سياسات اميركا التجويعية الظالمة للشعوب سياسة (السلة والذلة)”.