نائب يتحدث عن “ترحّم” لصدام حسين جنوبي العراق ويحذر من ثورة

حذر عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، من خطورة التظاهرات في جنوب البلاد.

وقال الجبوري في تغريدة “أن تصل التطورات حد خروج مظاهرة في جنوب العراق تترحم على الرئيس السابق صدام حسين وعصره معناه ان الامور بلغت من الفشل والسوء ما يتطلب تغيير قواعد العملية السياسية برمتها”.

وحذ الجبوري من ان يكون “الجميع في خطر، وقد تطبق الجماهير ثورة (الشلع قلع) دون استثناء”.

وانطلقت شرارة التظاهرات في العراق من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، قتل وجرح فيها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.

وعلى إثر احتجاجات البصرة خرجت تظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، حيث تشهد هذه المحافظات حراكا مستمرا.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين بعد أن قامت المرجعية الشيعية في النجف بتأييد الاحتجاجات.