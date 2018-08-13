نائب يقدم مقترحاً بشأن الحرب مع ايران ويصف موقف العراق بالـ”جبان”

قدم عضو مجلس النواب العراقي السابق فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، مقترحاً لتحديد التزامات العراق وايران المالية بشأن حرب الثمان سنوات التي دارت بين البلدين.

وقال الشيخ علي في تغريدة “كسياسي وقانوني ونائب أقترح على حكومة العراق القادمة الطلب إلى الأمم المتحدة إصدار قرار دولي جديد، يُحدَد فيه إلتزامات العراق وإيران المالية بشأن حرب الـ8 سنوات، وعدم الاكتفاء بقرار 598 ولا ترك القضية لتصريحات مسؤولين إيرانيين موسمية، غايتها إبتزاز العراق، في ظل صمت عراقي جبان”.

وشدد نواب ايرانيون مؤخراً على ضرورة تقديم العراق اكثر من 1000 مليار دولار لايران كتعويض عن الحرب التي دارت بين البلدين للمدة من 1980 ولغاية 1988.