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5 و10 ملايين دينار لموظفي العراق

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1444 موظفا.
وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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