أربيل ودهوك تلتحق ببرنامج مواجهة خطابات الكراهية

عقد المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية التابع لمؤسسة مسارات خمس ورش أساسية في محافظتي أربيل ودهوك بمشاركة ١٢٥متطوعاً من الإيزيديين والمسيحيين، ورجال دين مسلمين ومسيحيين وايزيديين، ضمن مشروع مواجهة خطابات الكراهية في العراق.

وتلقى المشاركون في الورش تدريبات مكثفة على مدى يومين حول اليات رصد وتحليل ومواجهة خطابات الكراهية، بحسب بيان لمؤسسة مسارات.

يذكر ان التدريب جزء من حملة أطلقتها مسارات بدعم من منظمة كونراد ادنهاور لإعداد فريق من ٨٠٠ متطوع يعملون على رصد خطابات الكراهية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والخطاب السياسي الديني.