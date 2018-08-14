أردوغان يطمئن العراق بشأن حصته من المياه

طمأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء الجانب العراقي بالحصول على حصته كاملة من المياه، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وذكر بيان صادر عن المكتب ان العبادي التقى اليوم في انقرة اردوغان، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وملفات المياه والامن والكهرباء والطاقة والاقتصاد والثقافة والاوضاع في المنطقة .

وأضاف البيان انه “تم التأكيد من قبل اردوغان على ان يحصل العراق على حصته بالكامل من المياه، اضافة الى اهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها واعادة إعمار العراق والتزام تركيا بما اعلنت عنه في مؤتمر الكويت”.