أردوغان يعبر عن موقفه من الحكومة العراقية المقبلة: التركمان يتعرضون لهجمات بكركوك

عبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء عن أمله ان تكون الحكومة الاتحادية المقبلة جامعة لمكونات الشعب العراقي كافة، زاعما في الوقت ذاته ان التركمان في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد يتعرضون الى هجمات مستمرة.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي يزور تركيا حاليا، ان بلاده تولي أهمية لسيادة العراق، مردفا بالقول انه بعد الانتخابات التي جرت في أيار الماضي نأمل ان تتشكل حكومة تحتضن الجميع في العراق.

وتطرق الى محاور الاجتماع الذي جمع الجانبين بالقول انه “تحدثنا على فتح معبر جديد بين العراق وتركيا وفتح قنصليتين في البصرة والموصل”.

وأشار الى انه “تحدث أيضا عن الإرهاب في العراق”، قائلا انه “لايوجد فرق بين تنظيم داعش وحزب العمال الكوردستاني فكلاهما يقتل بوحشية، وسنبقى ننسق مع العراق في ملاحقة عناصر الحزب، ونحن ننتظر الكثير من الجانب العراقي لتطهير البلاد من تلك المنظمة الإرهابية”، حسب زعمه.

وتابع اردوغان بالقول ان “التركمان يتعرضون الى هجمات في مدينة كركوك واكدنا على ضرورة تأمينهم في مدينتهم وتأسيس إدارة المحلية تستجيب لجميع المكونات في المحافظة”.